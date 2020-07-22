قلق وتوتر بالدوري المصري.. «كورونا» يضرب الأندية.. و25 حالة إصابة بالفيروس تهدد عودة المنافسات

أعلن الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة عن اكتشاف 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل فريق الإنتاج الحربي بعد خضوعهم للمسحات.

وقال سلطان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس"، إن "الـ18 حالة من ضمنهم لاعبين بالفريق الأول، بجانب أعضاء من الجهاز الفني”.

وأكد أنه "لا يمكن الإعلان عن أسماء أي شخص، مؤكدًا إنه تم اتخاذ الإجراءات الإحترازية وتم عزلهم”.

وتابع سلطان: “تم عزل كل المصابين في منازلهم لمدة 10 أيام، وبعدها سيتم إخضاعهم لمسحة جديدة”.

وأشار رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة إلى أن هناك تهاون كبير في معسكرات بعض الاندية خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع التعليمات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا.

كما أعلن خالد المهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي عن إصابة مختار مختار بفيروس كورونا.

وقال المهدي، في تصريحات لبرنامج البريمو على قناة ten مع الإعلامي محمد فاروق، إن المسحات التي ظهرت أمس أثبتت إصابة مختار مختار بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم التواصل معاه وهو بحالة جيدة وستتم إعادة المسحة خلال ساعات للتأكد من النتيجة.

المصري

وفي السياق ذاته، أعلن النادي المصري البورسعيدي ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا بين صفوفه، حيث تم التأكد من إصابة عامل المهمات.

وقال المدير الفني للفريق، طارق العشري، في تصريحات نقلها موقع "صدى البلد"، إن جميع اللاعبين في المعسكر الإعدادي يعيشون حالة من التوتر، مشيراً إلى أن العامل كان مخالطًا للجميع، بالإضافة إلى أن نفس المعسكر يضم فرق طنطا وطلائع الجيش.

سموحة

وأعلن نادي سموحة إصابة مدافعه محمد كوفي بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي زاد من التوتر في معسكر الزمالك ببرج العرب بالإسكندرية، بعدما التقى الفريقان يوم الأحد الماضي في مباراة ودية.

الإسماعيلي

كما أظهرت نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، التي أجراها لاعبو الإسماعيلي وجهازه الفني، إصابة حالتين بالجهاز الإداري للفريق، بجانب إصابة محمد حمدي زكي لاعب الفريق.

وكان الإسماعيلي خضع للمسحات الثلاث السابقة، حيث أظهرت نتيجة المسحة الأولى إصابة نادر رمضان لاعب الفريق، وأيمن عوض الله أحد أعضاء الجهاز الطبي للفريق.

أعلن الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة عن اكتشاف 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل فريق الإنتاج الحربي بعد خضوعهم للمسحات.

وقال سلطان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس"، إن "الـ18 حالة من ضمنهم لاعبين بالفريق الأول، بجانب أعضاء من الجهاز الفني”.

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وأكد أنه "لا يمكن الإعلان عن أسماء أي شخص، مؤكدًا إنه تم اتخاذ الإجراءات الإحترازية وتم عزلهم”.

وتابع سلطان: “تم عزل كل المصابين في منازلهم لمدة 10 أيام، وبعدها سيتم إخضاعهم لمسحة جديدة”.

وأشار رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة إلى أن هناك تهاون كبير في معسكرات بعض الاندية خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع التعليمات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا.

المصري

وفي السياق ذاته، أعلن النادي المصري البورسعيدي ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا بين صفوفه، حيث تم التأكد من إصابة عامل المهمات.

وقال المدير الفني للفريق، طارق العشري، في تصريحات نقلها موقع "صدى البلد"، إن جميع اللاعبين في المعسكر الإعدادي يعيشون حالة من التوتر، مشيراً إلى أن العامل كان مخالطًا للجميع، بالإضافة إلى أن نفس المعسكر يضم فرق طنطا وطلائع الجيش.

سموحة

وأعلن نادي سموحة إصابة مدافعه محمد كوفي بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي زاد من التوتر في معسكر الزمالك ببرج العرب بالإسكندرية، بعدما التقى الفريقان يوم الأحد الماضي في مباراة ودية.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن حالتيّ إصابة وهم إداري وحارس الفريق محمد عواد.

الإسماعيلي

كما أظهرت نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، التي أجراها لاعبو الإسماعيلي وجهازه الفني، إصابة حالتين بالجهاز الإداري للفريق، بجانب إصابة محمد حمدي زكي لاعب الفريق.

وكان الإسماعيلي خضع للمسحات الثلاث السابقة، حيث أظهرت نتيجة المسحة الأولى إصابة نادر رمضان لاعب الفريق، وأيمن عوض الله أحد أعضاء الجهاز الطبي للفريق.

طلائع الجيش

أعلن عمرو جمال مهاجم الاهلى المعار لطلائع الجيش إصابته بفيروس كورونا.

وكتب جمال عبر حسابه على انستجرام قائلاً: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه ، راضى وكل الرضى ، ايجابي كورونا نسألكم الدعاء".

وأعلن الزمالك رسمياً إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء، أمام طلائع الجيش، بعد إصابة مهاجم الأخير عمرو جمال بكورونا.

يشار إلى أن اتحاد الكرة كان قد حدّد 6 أغسطس المقبل، موعداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد توقف طويل، بسبب فيروس كورونا.