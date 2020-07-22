شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التنمر والتحرش والإهمال.. مشاهير الأهلى على "باب المحكمة" بقيادة متعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ مشاهير الأهلى في الأيام القليلة الماضية لساحة القضاء والمحاكم للحصول على حقوقهم بعد الأزمات الأخيرة التي كانوا طرفاً فيها وكانت حديث الصباح والمساء في الوسط الكروى وأحدثت جدلا واسعاً نظراً لشعبية هؤلاء النجوم وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

*عماد متعب

نفى عماد متعب، نجم الاهلى السابق، ما تم تداوله بشأن تنمر زوجته يارا نعوم، وعنصريتها تجاه إحدى العاملات بأحد فنادق الغردقة، وتابع: "أنا موجود فى الغردقة وكنت فى رحلة صيد فى ذلك اليوم الذى تم ترديد هذه الشائعات، ولكن أنا من عائلة بسيطة جداً جداً جداً من الشرقية، وزوجتى لا يصدر منها الخطأ مطلقاً، لا تنمر ولا عنصرية".

وأضاف متعب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجميع أخذ الحديث من طرف واحد ولم يتم أخذ رأى الطرف الثانى، موضحاً أن ما صدر من زوجته له علاقة بقواعد الفندق وضوابط ملابس نزول حمامات السباحة، ولا علاقة له بالعنصرية والتنمر.

وتابع: "ولكن الست دى شهرت بى أنا وزوجتى وأنا هتعامل قانونياً معها ومع كل من تطاول علىّ وعلى زوجتى.. ونحن فى فندق وضع ضوابط وقال إن هذه الملابس لا يصح نزول حمام السباحة بها.. والإدارة أخبرت السيدة بهذا وقامت بلبس المايو ونزلت مرة أخرى".

وأعرب متعب عن حزنه الشديد تجاه الهجوم عليه وعلى زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتابع: "أنا من أسرة بسيطة بتعامل مع الناس بكل احترام وأدب وده أسلوبى لحد ما أموت إن شاء الله.. والناس خدوا كلام السيدة كما لو كان نازل من السماء واحنا اللى شياطين".

ـ عمرو السولية

أعلن عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، اتخاذه كافة الإجراءات القانونية لكل من أساء فى حقه وحق ابنته من متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، بعدما تنمر بعض المتابعين على ملابس ابنته التى لم تتجاوز الثلاث سنوات، وكتب السولية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محاضر لكل من أساء في حقى أو فى حق أى فرد من أفراد أسرتي".

شارك عمرو السولية متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورًا جديدة برفقة ابنته ليلى معلقه عليها: "كل شيء بالنسبالى" ليفاجأ بموجة من التحرش ضد نجلته الصغرى.



عمرو السولية

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ورد لاعب النادى الأهلي عمرو السولية على تعليقات عدد من متابعيه بموقع إنستجرام، والذين زعموا أن ملابس ابنته ليلى التى تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف غير محترمة، موضحًا أنه سيتقدم ببلاغات ضدهم. وكتب عمرو السولية، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "ليلى بنتي عندها 3 سنين و نص (لسه قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة!! أيه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلاً خنزير؟! ايه المرض ده".

وأضاف السولية، "دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم، أتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش ولبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى وهما شايفين اللي بيحصل".

وتابع: "قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللي زى دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت أحمى بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده".

وحرص لاعبو الاهلى على دعم السولية على رأسهم رمضان صبحى والمالى أليو ديانج ومحمد مجدى "قفشة" ومروان محسن بعد واقعة التنمر التى تعرضت لها ابنته الصغيرة ليلى.

ـ كريم نيدفيد

قرر كريم نيدفيد مقاضاة مركز التأهيل الألماني، الذى أجرى خلاله عمليه الاستشفاء بعد اجراء عملية على مستوى غضروف الركبة، بعد تأكد انتهاء موسمه ليكون أجمال غيابه عن الملاعب منذ اصابته أكثر من 15 شهر ، وأكد مصدر مقرب من نيدفيد أن الخطأ الذى حدث فى عملية تأهيله هو السبب فى تأخر عودته حتى الأن.

وفجرت العمليات الجراحية التي أجراها كريم نيدفيد، براكين الغضب في القلعة الحمراء، خاصة أن الجميع فى الأهلى تقريباً أجمع على أن اللاعب لن يغيب سوى أشهر قليلة، لكن الأمر زاد عن الحد ووصلت مدة غياب كريم نيدفيد عن المباريات والتدريبات لما يقرب من عاماً وثلاثة شهور منذ يوم 10 أبريل الماضي، الذى أقيم فيه لقاء الاهلي والمقاصة بالدوري .

غياب كريم نيدفيد طوال هذه المدة أثار تساؤلات وحيرة شديدة، وبات من الألغاز في القلعة الحمراء، لاسيما وتترقب جماهير الفريق عودة اللاعب الذي جاءته الإصابة في وقت كان يتألق فيه بشدة وكان أحد نجوم الفريق.

نيدفيد أُصيب في مباراة الأهلي والمقاصة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدوري والتي أقيمت يوم 10 أبريل 2019، وفاز فيها الأهلي بهدفين لهدف وأجرى جراحة في غضروف الركبة بألمانيا وخاض فترة تأهيل هناك وفي الوقت الذى أنتظر فيه جمهور الأهلي عودة اللاعب للتدريبات الجماعية والمباريات تعرض لانتكاسة جديدة بسبب التأهيل بشكل خاطئ، ليضطر لأجراء جراحة أخرى في ألمانيا وما زال يؤدى برنامجا تأهيليا للتعافي من هذه الإصابة والعودة للملاعب.

الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي علق على ابتعاد كريم نيدفيد عن الملاعب فترة طويلة، قائلاً: في مرحلة التأهيل الأولى قام الأطباء الألمان بإجراء عملية التأهيل للاعب بشكل سريع، مما جعل كريم يشعر بآلآلام استلزمت إجراء جراحة ثانية قام خلالها باستئصال الغشاء المبطن لغضروف الركبة قبل أن يُعاني اللاعب من رشح في الركبة مع المرحلة الجديدة من التأهيل لذا تم التعامل مع الوضع بشكل هادئ تماماً في عملية التأهيل حتى لا يزداد الوضع سوءاً.