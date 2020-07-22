شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب الاتفاق السعودى بتسديد 100 ألف دولار بعد فسخ عقد أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم فى الاتفاق السعودي لتسديد مبلغ 100 ألف دولار مُتبقية للقلعة الحمراء لدى النادى السعودى، تتمثل فى الجزء الثاني والأخير من قيمة إعارة المغربي وليد آزارو من الأهلي للاتفاق في يناير الماضي، حيث رحل اللاعب لمدة ستة أشهر مقابل 200 ألف دولار، وتم تسديد مائة ألف فقط ولم يحصل الأهلي على المائة ألف دولار أخرى حتى الأن لذا كثّف مسئولو القلعة الحمراء اتصالاتهم مع إدارة الاتفاق لتسديد هذا المبلغ لاسيما بعد فسخ عقد أزارو وعودته للأهلي من جديد.

فيما أكد خالد الناصر، أمين عام المجلس التنفيذي للاتفاق، أن علاقة ناديه انقطعت مع وليد أزارو بعدما انتهت فترة استعارته بنهاية الشهر الماضى بسبب مبالغة اللاعب فى طلباته المادية من أجل تجديد تلك الإعارة قائلاً، "المفاوضات كانت تسير بشكل محترم بين إدارتى الاتفاق والأهلى، إلا أن كل شيء انقطع بعدما بالغ اللاعب فى طلباته المادية ورفض مسئولى النادى السعودى منحه تلك المميزات وتفضيله عن باقى لاعبى الفريق".

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وأضاف أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودى، خلال تصريحاته تليفزيونية، أن وليد أزارو أصبح لاعب فى النادى الأهلى حاليًا بعدما انتهت إعارته للاتفاق السعودى.

وأوضح خالد الناصر أنه وفقًا لقانون اتحاد الكرة السعودى، فإن أزارو أصبح ممنوعًا من اللعب فى أى نادٍ بالدورى السعودى بعدما رفض تجديد اعارته لنادى الإتفاق، موضحًا أن اللاعب لم يحصل على راتب شهر يونيو فقط.