شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغنى ينشر سيلفى مع جنش بـ النيو لوك بصحبة جمعة من معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نِشر محمد عب الغنى، لاعب نادى الزمالك، صورة تجمعه بحارس مرمى الفريق محمود عبد الرحيم "جنش" بـ نيولوك الضفيرة الجديد من معسكر برج العرب بالإسكندرية، بصحبة عبد الله جمعة لاعب الفريق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك ".

وظهر جنش بنيولوك جديد لمحمود عبد الرحيم جنش حارس العرين الأبيض، من داخل معسكر أبناء ميت عقبة، المقام حالياً على ببرج العرب، استعداداً لدورى أبطال أفريقيا، حيث يلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى البطولة، ونشر مصطفى محمد صوراً لجنش بنيولوك جديد مطابق للظهور الأخير لفرجانى ساسى صانع ألعاب الفريق الأبيض، وعلى ما يبدو أن ذلك "النيولوك" بات شائعاً بين لاعبى الزمالك.

Advertisements



عبد الغنى

ويتواجد الزمالك حاليا فى معسكر مغلقا بمدينة برج العرب حيث انطلق يوم الخميس قبل الماضى وينتهى يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى سيخوض الفريق الأبيض فى مستهل عودتها مواجهة المصرى البورسعيدى، وذلك يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، التى تأتى بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا حيث يخوض الفريق الأبيض استعداداته لتلك المواجهة من خلال خوض مجموعة من المباريات الودية.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على تجهيز كل اللاعبين للمرحلة المقبلة، حيث سيشهد المعسكر خوض الأبيض مباراتين وديتين أخريين عقب مباراة سموحة التى خاضها أول أمس الأحد، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 5 / 1، وذلك أمام طلائع الجيش، التى ستقام غدًا الأربعاء، ثم بيراميدز، المقرر إقامتها فى ختام المعسكر المغلق يوم الخميس المقبل، على استاد برج العرب أيضًا، بعدما رأى مسئولو قلعة ميت عقبة، نقل المباراتين الوديتين المتبقيتين إلى استاد برج العرب بدلاً من إقامتهما على ملعب فندق إقامة الفريق.