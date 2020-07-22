شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: تعاقد الزمالك مع المثلوثى وبابل "شطارة".. وفايلر يطلب لاعب سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن تعاقد الزمالك مع الثنائى حمزة المثلوثى وأرى بابل "شطارة"، فى حال الإعلان بشكل رسمى عن توقيع اللاعبين، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "لو الزمالك حصل على توقيع حمزة المثلوثى وأرى بابل سيكون شطارة من مسئولى الزمالك، لأن اللاعبين مميزان للغاية، ولكن من فترة قالوا المثلوثى وصل ولم أرى صورا لحسم الصفقة بشكل رسمى حتى الآن، كما توقف الحديث عن صفقة أرى بابل فى الأيام الأخيرة رغم تأكيد مسئولى القلعة البيضاء أن اللاعبين وقعا بالفعل".

وأضاف شوبير، "دونجا لاعب بيراميدز وقع للزمالك ولكنه لم يحصل على مقدم التعاقد ومازال بيراميدز يرفض رحيله، بيراميدز يرفض الاستغناء عن أى لاعب سواء دونجا أو رجب بكار أو عبد الله بكرى الثلاثى المطلوب فى القلعة البيضاء".

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وعن صفقات الأهلى قال شوبير، "أحمد رمضان بيكهام ليس فى حسابات الأهلى بالوقت الحالى، فايلر طلب التعاقد مع سيرد باك، ويتمسك بعودة محمد عبد المنعم مدافع الأهلى المعار لسموحة وكان يرفض رحيله نهائياً لاقتناعه التام بقدراته الفنية والبدنية".

وفى وقت سابق، تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن آخر تطورات مفاوضات النادى الأهلى مع فريق هدرسفيلد الإنجليزى بشأن رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق، وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم" إن أقوى عرض لرمضان صبحى حالياً من تركيا وهو ليس متحمساً لهذا الأمر، وأضاف شوبير، "هدرسفيلد يرغب فى بيع رمضان للاستفادة مادياً من اللاعب فى ظل الظروف الحالية للنادي، وعلى الجانب الآخر ما زال الأهلى يتواصل مع هدرسفيلد"، مشيراً إلى أن اللاعب ليس لديه أزمة فى المشاركة مع الفريق الأحمر فى دورى أبطال أفريقيا بسبب القيد.

وعن وليد أزارو قال شوبير: الأهلى خاطب الاتفاق بأنه ليس لديه مانع من تمديد إعارة أزارو حتى نهاية الموسم بشرط حصول النادى واللاعب على مستحقاتهم، والأمر مرهون على توصل أزارو لاتفاق مع ناديه الحالي.