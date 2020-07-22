شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُعدل نظام قائمة المباريات قبل استئناف الدورى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على تعديل النظام السابق الخاص بقائمة مباريات بطولة الدوري العام، حيث اعتمد فايلر طوال الفترة الماضية على قائمة لا تزيد عن 22 لاعباً لرغبته في التركيز مع عدد معين، وعدم الانشغال بعدد كبير من اللاعبين على الرغم من خروجهم من الحسابات في هذه المباريات، وعلم ”الخليج 365” أن تداعيات فيروس كورونا المستجد أجبرت الجهاز الفنى للأهلى على تعديل سياسته فيما يخص عدد القائمة في المباريات المختلفة، حيث سيتم اصطحاب قرابة الـ25 لاعباً خاصة وأن بروتوكول كورونا الطبى قبل المباريات، يجبر الجهاز الفنى على استبعاد أي لاعب تظهر عليه أعراض كورونا أو فى حالة أن اثبتت المسحة التي أجراها قبل المباراة معاناته من الفيروس، وبالتالى يرغب الجهاز الفنى فى أن يكون البديل متوفراً ولا يمثل الأمر أزمة فنية قبل انطلاق أى مباراة متبقية للفريق فى بطولة الدورى العام.

وأجرى لاعبو الأهلى مسحة كورونا 4 مرات حتى الأن منذ العودة للتدريبات، فيما يحاول الجهاز الفنى تطبيق مبدأ التباعد بين اللاعبين فى التدريبات وتعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين وتعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.