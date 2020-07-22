شكرا لقرائتكم خبر عن أشهرهم عبد الله السعيد.. حكايات مثيرة لمشاهير الأهلى مع "شنطة الفلوس الزملكاوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا حل موعد الانتقالات الشتوية، وإذا بدأ الميركاتو الصيفى يجب أن تستعد لمعركة كل موسم بين الأهلى والزمالك، أو "عنتر ولبلب" بلغة سوق الصفقات، فهذا يخطف لاعبا وذاك يقنعه بالتراجع عن اتفاقه مع غريمه لتنهار خزائن الناديين أمام رغبات مسئوليهم فى رد الصاع صاعين للغريم الأزلى بحثاً عن انتصار معنوى فى حرب الصفقات بين قطبى الكرة المصرية، ورغم أن اتهامات الصفقات بين الناديين وصلت للنيابة فى بعض الأحيان وتسببت فى أحيان أخرى فى الانسحاب من البطولات المحلية، تبقى حكايات اللاعبين أمام شنطة الفلوس هى الأكثر إثارة، ومن دفتر ذكريات مشاهير الأهلى نستعرض حكاياتهم مع شنطة الفلوس الزملكاوية..

ـ عبد الله السعيد

حكاية عبد الله السعيد مع الأهلى شغلت الجميع فى مصر والوطن العربى، بعدما أثار اللاعب جدلا شديدا فى الوسط الكروى، عقب توقيعه للزمالك سراً مقابل 40 مليون جنيه واستلامه المبلغ "كاش في كراتين و 7 شنط " بحسب تأكيدات مسئولي القلعة البيضاء، فى صفقة أطلق عليها إعلاميا "صفقة القرن"، وهو ما أثار أزمة داخل القلعة الحمراء، بعدها قرر مسئولو الأهلى إعارة اللاعب للدورى الفنلندى قبل بيعه للأهلى السعودى، وانتهى به المطاف فى نادى بيراميدز، وشارك اللاعب أمام الأحمر فى مباراته مع فريقه الجديد ببطولة الدورى، وفوجئت الجماهير بظهور اللاعب فى الفريق المنافس داخل الملعب.

وسجل "السعيد" مع الأهلي 50 هدفًا فى 154 مباراة، ومع الإسماعيلى 34 هدفًا فى 136 مباراة، ومع بيراميدز سجل 15 هدفًا فى 15 مباراة.

وفاز السعيد مع الأهلي بـ3 بطولات للدوري المحلي، بالإضافة إلى كأس السوبر المصرى 4 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، فضلًا عن كأس السوبر الأفريقى مرتين، ودورى أبطال أفريقيا مرتين.

ـ شريف عبد الفضيل

كشف شريف عبد الفضيل، مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، كواليس انتقاله للقلعة الحمراء ورفضه عرض الزمالك، وقال شريف عبد الفضيل لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة راديو أون سبورت، "أتعرض عليا كرتونة فلوس من الزمالك زى اللى بيحصل مع اللاعيبة دلوقتى طبعا مش 40 مليون جنيه بس المبلغ وقتها كان يساوى 40 مليون دلوقتى، ورفضت المبلغ بعد مكالمة 5 دقائق من محمود الخطيب، وإخوتى كانوا فى الزمالك وقتها حبسوهم فى النادى".

وأضاف شريف عبد الفضيل، "كان فى ماتش ودى بين الزمالك والترسانة والجمهور حاضر ومستنى يحتفل بانضمام شريف عبد الفضيل وضربت كرسى فى الكلوب وقولت مش هروح الزمالك، أعضاء مجلس الزمالك وقتها فى عهد ممدوح عباس كانوا إبراهيم يوسف وحازم إمام، وفعلا المجلس حبس إخواتى فى النادى 9 ساعات عشان أغير رأيى ورفضت وقولت الأهلى وبس، كان نفسى أروح الأهلى من الأول بس الإسماعيلى قال الانتقال بشكل مباشر للأهلى ممنوع إنما للزمالك عادى ممكن".

وتابع عبد الفضيل، "لازم أشكر الحاج جمال الجارحى لأنه كان ليه دور كبير فى إتمام صفقة انتقالى للأهلى ".

ـ شادى محمد

كشف شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، أن نادي الزمالك، كان يرغب في التعاقد معه، قبل انضمامه للأهلي، أثناء وجوده في نادي الكروم في بداية مشواره الكروي.

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وأكد شادي خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير: "وقعت على اوراقي للنادي الأهلي، عندما كنت لاعبا في الكروم، ومسئولو الأحمر طلبوا مني عدم إبلاغ أي شخص حتى والدي".

وتابع: "مسئولو الزمالك، طلبوا مني التوقيع على عقود انضمامي للنادي الأبيض، وكان معهم شنطة فلوس لإقناعي".

ـ حسين السيد

كشف حسين السيد لاعب فريق الكرة بالأهلي والمعار لصفوف الصفاقسي التونسي حاليًا، عن تفاصيل تفاوضه مع مسؤولو الزمالك في وقت سابق.

وقال حسين السيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: "قبل العودة للأهلي في عام 2014، تحدث معي طارق يحيي وطلب مني أن أقابله وذهبنا وقتها لمنزله ووجدت أحمد مرتضى منصور".ولعب حسين السيد في صفوف مصر المقاصة قبل الانضمام للأهلي في عام 2014.

وأكمل: "أحمد مرتضى طلب مني التوقيع للانضمام للزمالك ومعه حقيبة المدير المالي للنادي وحقبية أموال وسيارة جديدة".وأردف: "رفضت عرضهم وطالبوني بأداء صلاة استخارة قبل الاستقرار على قرار نهائي ولكني أبلغتهم أني وقعت للأهلي بالفعل".

وتابع: "أحمد مرتضى منصور احترم رغبتي وأثنى على موقفي ضاربًا المثل بأن بعض اللاعبين تقوم بالتوقيع بمقابل مادي أقل رغم توقيعهم لأندية أخرى مسبقًا".واختتم: "الزمالك لم يتفاوض معي قبل بداية هذا الموسم، والمرة الوحيدة الذي تفاوض الأبيض معي كانت الواقعة التي ذكرتها".

ـ محمد مجدى قفشة

كشف محمد مجدي "قفشة" لاعب الأهلي ، أنه تلقى العديد من العروض من بعض الأندية الكبرى داخل وخارج مصر، إلا أنه فضل المارد الأحمر.

وأضاف "قفشة" ، في تصريحاتٍ لقناة الأهلي الفضائية، أنه تلقى عرض مالي مغري "شنطة فلوس " بها 10 ملايين جنيه على حد وصفه ، من أحد الأندية المصرية عن طريق أحد أصدقائه ، إلا أنه تمسك بالفريق الأحمر الذي طالما كان حلمًا له.