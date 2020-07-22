شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى زكى يخضع للعزل المنزلى بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمد حمدى زكى، مهاجم الإسماعيلى، للعزل المنزلى تحت إشراف الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش حتى يستعيد عافيته فى أقرب فرصة، من خلال بروتوكول العلاج المنزلى بالتنسيق مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان.

وأعلن محمد حمدى زكى إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب إجرائه المسحة الخاصة بالفيروس وظهرت نتيجتها إيجابية .

وكشف محمد حمدى زكى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إصابته بكورونا قائلا: "الحمد لله على كل شىء إيجابية كورونا وقدر الله ما شاء فعل.. دعواتكم".

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من جانبه قال الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إن محمد مخلوف لاعب الوسط تعرض لكدمه فى كاحل القدم. جاء ذلك على هامش الودية التى جمعت الدراويش مع نادى مصر مساء أمس وانتهت بخسارة الدراويش بهدف نظيف، وأضاف فى تصريحات عقب اللقاء بأن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلى مكثف وفترة غيابه قد تمتد إلى أسبوع، وأشار طبيب الاسماعيلى إلى أن عمر الوحش لاعب الوسط خضع لجراحة بسيطة استلزمت 3 غرز له فى الرأس، بينما عانى محمد صادق صانع الألعاب من كدمة بسيطة لن تمنعه من التواجد بمران اليوم، وأوضح طبيب الاسماعيلي، حديثه بأن محمد الشامى جناح الفريق سينضم للتدريبات الجماعية نهاية هذا الأسبوع بعد انتهاء برنامجه التأهيلى.

وفى وقت سابق، أكد محمد محسن أبوجريشة المدرب العام للفريق فى أعقاب اللقاء الودى ضد نادى مصر، أن الجهاز الفنى لا ينظر للنتائج فى المباريات الودية، بقدر الاهتمام بالأداء الفنى والبدنى للاعبين. وأضاف : ”التجربة كانت مفيدة بشكل كبير للاعبين فى ظل ابتعادهم عن المشاركات منذ فترة طويلة”. وواصل: ”حرصنا على تجريب مجموعة من الخطط الفنية، وإشراك أكثر من لاعب فى مراكز مختلفة للوقوف على مرونتهم التكتيكية ومدى قدرتهم على المشاركة بأكثر من مركز”.

وأتم مدرب الدراويش:”نكثف تدريبات الفريق ونتدرب على فترتين يوميا ونسابق الزمن لتجهيز الفريق قبل عودة النشاط الكروى بشكل رسمى والذى يحتاج لفترة لاتقل عن شهرين من أجل الوصول للمستوى المأمول”. ويذكر أن الإسماعيلى قد خسر وديًا، بهدف نظيف أمام نادى مصر، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات الرسمية.