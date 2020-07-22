شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج المسحات تحدد مصير ودية الزمالك وبيراميدز فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مصير المباراة الودية بين الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها غدًا، الخميس، فى برج العرب معلقاً على نتائج المسحات الطبية للكشف عن فيرس كورونا، والتى أجراها لاعبو الفريقين، والتى من المنتظر أن تظهر اليوم، الأربعاء، حيث كان اتحاد الكرة اشترط أن يخضع لاعبو الفريقين اللذان سيخوضان مواجهة ودية لإجراء مسحة طبية قبل إقامة المباراة وكذلك طاقم الحكام، للتأكد من عدم إصابة أى منهما بفيروس كورونا.

وتسود حالة من القلق داخل معسكرات الفرق المتواجدة فى برج العرب بالإسكندرية، بعد ظهور العديد من الحالات، أبرزهم عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، ومحمد كوفى مدافع سموحة، وعامل المهمات فى المصرى البورسعيدى والذى خالط معظم لاعبى الفريق والجهاز الفنى.

وأعلن نادى الزمالك إلغاء مباراة الفريق الودية امام طلائع الجيش التي كان من المقرر ان تقام اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي إن قرار الإلغاء جاء بعدما تلقى أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق مكالمة هاتفية من العميد أحمد المهدى مدير الكرة بالنادى والذى أبلغه فيها بإصابة عمرو جمال لاعب الطلائع بفيروس كورونا، ونظرا للخوف من مخالطة زملائه في النادي وحرصًا علي سلامة لاعبي الزمالك فقد تقرر الغاء المباراة.

على الصعيد ذاته، استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض مرانا قويا في الخامسة من مساء اليوم، وخوض تقسيمة بين فريقين علي الملعب بالكامل، في صورة مباراة ودية بين فريقين من الزمالك بعد إلغاء ودية الطلائع.