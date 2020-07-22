شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. الإنتاج يؤكد حصوله على وعد بتأجيل أول مباراة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، أن ناديه حصل على وعد من اتحاد الكرة بتأجيل مباراته فى الأسبوع الأول للدورى بعد إصابة 18 لاعباً بكورونا، وقال عامر فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت، "قررنا إبعاد اللاعبين المصابين بكورونا عن التدريبات، فيما سيعود اللاعبون الذى لم يتعرضوا للإصابة للتدريبات الأسبوع المقبل، بعد الخضوع لمسحة كورونا جديدة للتأكد من سلامتهم، وحرصت على الاطمئنان على اللاعبين المصابين ووجدت حالتهم مطمئنة ولم تظهر عليهم أى أعراض ونتابعهم باستمرار".

وكان الخليج 365 قد نشر أمس عن دراسة اتحاد الكرة تأجيل الأسبوع الـ18 للإنتاج بعد إصابة 18 فرد من الفريق.

وأضاف أشرف عامر، "حصلنا على وعد من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الأسبوع الاول للدورى لأن برنامج إعدادنا لعودة المسابقة تأثر بشدة بعد إصابة 18 لاعباً بكورونا، وسنجرى مسحة للمصابين والغير مصابين للتأكد من سلامة الجميع قبل عودة التدريبات منعاً لزيادة الارقام".

ومن جانبه أشاد الإعلامى أحمد شوبير بالإجراءات الاحترازية فى الإنتاج الحربى، مؤكداً أنه ذهب لمقر النادى من أسبوعين لتصوير استعدادات الفريق للإنتاج ولمس تطبيق الاجراءات الاحترازية بصرامة لدرجة تعقيم سجادة الصلاة التى طلبها للصلاة قائلا حتى "مختار مختار مسلمتش عليه".

وأكد خالد المهدى مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربى أن مختار مختار مدرب الفريق تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وتم اكتشاف أكثر من حالة خلال إجراء مسحة اختبار فيروس كورونا الأخيرة، مما تسبب فى إلغاء معسكر الفريق بشرم الشيخ.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة استمرار إصابات لاعبى الإنتاج الحربى بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولى مبارياته فى الجولة الـ18 للدورى، والتى ستنطلق يوم 13 أو 14 أغسطس المقبل عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و13 من نفس الشهر.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن الحالات المصابة بفيروس كورونا بالإنتاج تحتاج لراحة سلبية بين 10 إلى 15 يوما بدون تدريب مما يؤثر على لياقتهم وبالتالى سنتابع الموقف عقب إجراء المسحة المقبلة، وبعدها سيتم تحديد الموقف النهائى لمباريات فريق الإنتاج فى الدوري، خاصة أن أول مباراة لهم ستكون يوم 13 أو 14 أغسطس.

واستقر اتحاد الكرة على استئناف مباريات الدورى الممتاز للموسم الجارى 2019 – 2020 يوم 6 أغسطس بمباراة الزمالك أمام المصرى ثم الأهلى أمام إنبى يوم 7 أغسطس، على أن يلعب الزمالك مباراته الثانية من المؤجلات أمام الاتحاد السكندرى يوم 10 أغسطس.

وأكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن الإنتاج الحربى ألغى معسكره المغلق الذى كان مقامًا فى شرم الشيخ، بعد إكتشاف إصابة 18 حالة بالفريق بفيرس كورونا، موضحًا إن الإنتاج كان أجرى مسحة طبية قبل الدخول فى المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية، إلا أن الحالات التى ظهرت مجددًا جاءت بعد إقامة المعسكر.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة خلال تصريحاته ببرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إنه يطالب جميع لاعبى الإنتاج بعزل أنفسهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحين إجراء مسحة طبية أخرى خلال الساعات المقبلة، ثم إجراء مسحة طبية أخرى بعد 10 أيام للتأكد من سلامتهم.

وتابع محمد سلطان، إن الـ 18 حالة التى ظهرت فى الإنتاج الحربى، لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، متوقعًا أن يكون تم الافراط فى التعامل داخل المعسكر مع عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية المطلوبة، لافتًا إلى أن تلك الحالات ستحصل على راحة لمدة 10 أيام، قبل السماح لهم بالعودة للتدريبات، مشيرًا إلى إنه تواصل مع مسئولى الجبلاية لاتخاذ إجراءات استثنائية بشأن مبارياتهم فى الدورى.