شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة إصابات كورونا بأندية الدورى المصرى.. الإنتاج فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من القلق على الأندية المصرية فى الساعات الأخيرة بسبب التزايد الملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والذى كشف عن توسع دائرة الإصابة بالوباء العالمى، بعد تهاون بعض الفرق فى تطبيق الإجراءات الاحترازية عقب دخولها فى معسكرات إعداد تمهيداً لاستئناف الموسم الجارى المقرر عودته يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف استمرت لـ 147 يوماً منذ مارس الماضي.

من جانبه، أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه ليس هناك نية لتأجيل مسابقة الدورى أو إلغاء البطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا، وقال سلطان، "الدورى سيعود والحالات المصابة سيتم عزلها، كلنا حريصون على سلامة الجميع لكن ليس هناك نية لتأجيل انطلاق المسابقة أو إلغائها، وإنما هناك توجه لتشديد الإجراءات الاحترازية فى الفترة المقبلة لتخفيض أعداد الإصابات بين أندية الدورى بعد واقعة الإنتاج الحربى".

خريطة كورونا توسعت دائرتها على الأندية المصرية لتضم الآتى:

ـ الإنتاج الحربى: 18 حالة

ـ سموحة: حالتان

ـ المقاولون: حالة لعامل وتم عزله

ـ أسوان: حالتان وتم شفاؤهما

ـ الإسماعيلى: 6 حالات

ـ طلائع الجيش: حالتان

Advertisements

ـ الإسماعيلي: 5 حالات وتم شفاء حالتين

ـ الزمالك: 5 حالات تم شفاؤهم

ـ وادى دجلة: 4 حالات وتم شفاء حالة واحدة

ـ الاتحاد السكندرى: حالتان تم شفاؤهما

ـ طنطا: 7 حالات

ـ حرس الحدود: 4 حالات

ـ المصري: حالة واحدة

ـ الأهلي، نادى مصر، إنبي، مصر المقاصة، بيراميدز: لا يوجد.