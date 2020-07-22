شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا نية لتأجيل أو إلغاء الدورى بعد إصابات كورونا فى الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه ليس هناك نية لتأجيل مسابقة الدورى أو إلغاء البطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت "الدورى سيعود والحالات المصابة سيتم عزلها، كلنا حريصون على سلامة الجميع لكن ليس هناك نية لتأجيل انطلاق المسابقة أو الغائها، وإنما هناك توجه لتشديد الإجراءات الاحترازية فى الفترة المقبلة لتخفيض أعداد الإصابات بين أندية الدورى بعد واقعة الإنتاج الحربى، وقال محمد سلطان "سوف نجرى مسحة كورونا لـ 22 فردا كانوا فى معسكر الإنتاج الحربى بشرم الشيخ، وذلك الجمعة المقبل للاطمئنان على سلامة الجميع، وحال سلبية جميع الحالات سوف يستكمل المتعافون تدريباتهم بشكل عادى ، ثم يخضع المصابون للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج ثم تعاد لهم المسحة بعد عشرة أيام وفى حالة سلبية المسحة سوف ينتظمون مع زملائهم فى التدريبات بشكل طبيعى".

ويضيف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: "إجراء مسحة كورونا لا يعفى الجميع من الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى كل تحركاتهم والالتزام بالإرشادات الطبية التى وضعتها اللجنة لضمان الخروج من الازمة بشكل سريع".

Advertisements

وفى وقت سابق أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن الإنتاج الحربى ألغى معسكره المغلق الذى كان مقامًا فى شرم الشيخ، بعد اكتشاف إصابة 18 حالة بالفريق بفيرس كورونا، موضحًا أن الإنتاج كان أجرى مسحة طبية قبل الدخول فى المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية، إلا أن الحالات التى ظهرت مجددًا جاءت بعد إقامة المعسكر.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة خلال تصريحاته ببرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أنه يطالب جميع لاعبى الإنتاج بعزل أنفسهم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحين إجراء مسحة طبية أخرى خلال الساعات المقبلة، ثم إجراء مسحة طبية أخرى بعد 10 أيام للتأكد من سلامتهم.

وتابع محمد سلطان أن الـ 18 حالة التى ظهرت فى الإنتاج الحربى، لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، متوقعًا أن يكون تم الإفراط فى التعامل داخل المعسكر مع عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة، لافتًا إلى أن تلك الحالات ستحصل على راحة لمدة 10 أيام، قبل السماح لهم بالعودة للتدريبات، مشيرًا إلى أنه تواصل مع مسئولى الجبلاية لاتخاذ إجراءات استثنائية بشأن مبارياتهم فى الدورى.