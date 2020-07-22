قصة صور.. 5 أهلاوية أبطال فيلم "احنا التلامذة" فى التتش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد النادي الأهلى فى الفترة الأخيرة ومنذ عودة الفريق الأحمر إلى التدريبات أخر يونيو الماضى، عملية ضخ دماء جديدة في صفوف الفريق بتصعيد عدد من الناشئين بناءً على توصية رينية فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء، لخفض معدل الأعمار فى الفريق والاستعانة بالعناصر اللازمة، تمهيداً لخوض منافسات قوية مع عودة النشاط الكروى فى 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد واستمرت لمدة 147 يوماً على التوالى.

فايلر قرر تصعيد 4 ناشئين يتدربون الآن مع الفريق الأول وهم: محمد فخري، محمد شكري، العربي بدر، شادي رضوان في مراكز مختلفة لتدعيم صفوف الفريق الأول فيما يتدرب مع الفريق الأول منذ فترة طويلة مصطفى شوبير الذي تم قيجه محلياً وأفريقياً.

مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ربما هو الأشهر بين زملائه ليس لشهرة والده فقط حارس مرمى الأهلي السابق، ولكن مدربيه يرون أنه سيكون له شأن مميز فى المرحلة المقبلة فى مجال حراسة المرمى وأنه يمتلك موهبة ستضعه فى التصنيف الأول مستقبلاً.

أما محمد فخري صانع ألعاب ناشئين فريق 99، فقد استطاع أن يفرض نفسه على اختيارات فايلر في ظل كفائته الهجومية، وأكد فخرى أن بطولة أفريقيا هى الهدف الأكبر للأهلي، والتحدى الأصعب للجيل الحالى القادر على ‏تحقيق حلم الجماهير بالعودة من جديد إلى منصات التتويج الأفريقية، خاصة أن الفريق يسير بخطوات ‏ثابته نحو تحقيق هذا الحلم.‏‎ ‎

ويعتبر شادي رضوان هو فراري الأهلي المنتظر، وعن هذا اللقب قال رضوان، إن معلق قناة النادى الأهلى هو أول من أطلق على هذا اللقب فى أحد متابعات القناة لمباريات قطاع الناشئين، ومن وقتها وإلى الآن أصبحت معروفا لدى الجماهير التى تتابع قطاع الناشئين بهذا الاسم.

عربي بدر أو خليفة حسام غالي، أحد الركائز الأساسية في وسط الملعب، وأوضح اللاعب الشاب أنه يشعر بالمسئولية الكبيرة بعد الثقة التي حصل عليها بالتواجد مع الفريق الأول، وهو ما يدفعه للقتال في الملعب لإثبات نفسه خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من مسئولي النادي باللاعبين الشباب، وهو ما يمثل رسالة واضحة تؤكد أن من يجتهد سيشق طريقه ويجد كل الدعم والمساندة لخدمة الأهلي.

محمد شكري هو أحد هدافي فريق 99، وينتظره مستقبل واعد مع الفريق خاصة مع تألقه خلال التدريبات وإحراز الأهداف في التقسيمات.



محمد شكري (3)



محمد شكري



محمد شكري



العربي بدر

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العربي بدر



العربي بدر



شادي رضوان



شادي رضوان



شادي رضوان



محمد فخري



محمد فخري



محمد فخري



مصطفى شوبير



مصطفى شوبير