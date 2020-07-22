شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد متضامناً مع إصابات كورونا فى الأندية: "العداد زاد وسلامات للكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، مع مصابي كورونا فى الأندية المصرية، بعدما شهد أمس، الثلاثاء، الإعلان عن عدد كبير من الحالات في عدة أندية، كان أبرزها نادي الإنتاج الحربى، وكشف الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن ظهور 18 حالة إيجابية بالانتاج بعد أخذ المسحة، تأكد من بينهم إصابة مختار مختار نجم الأهلي السابق ومدرب الفريق، وكذلك أعلن عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار للطلائع عن إصابته، ومحمد كوفي لاعب سموحة، وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي على تويتر: "مش هقدر أنزل بوست لكل لاعب وإدارى ومدرب العدد زاد جداً، سلامات لكل المصابين بكورونا من اللاعيبين والإداريين والمدربين.



احمد عيد

وفي وقت سابق، أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك وحرس الحدود السابق، أنه يتعرض لحملة يقودها أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أنه لم يقصد مطلقاً الإساءة لشهداء النادى الأهلي، وقال عيد عبد الملك عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "التغريدة تم تأويلها بشكل خاطئ، لا أتحدث مطلقا طول حياتى عن الشهداء، لا مجال للحديث عن شهداء بورسعيد".

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وأضاف عيد، "السكرين شووت المنشور عبر حسابى على تويتر عبارة عن خريطة لبعض المحافظات منها بورسعيد والإسماعيلى ومنطقة القناة كلها، لأن الأهلى لا يلعب هناك، البعض تفهم موضوع بورسعيد بشكل خاطئ، وهناك من يريد اصطياد الأخطاء لى، وهناك شخص رفعت ضده دعوى قضائية بسبب ذلك على السوشيال ميديا".

وتابع: "ليس لدى أى مشكلة مع أحد، أتحدث بشكل كروى فقط، ومؤخرا كنت أتكلم عن موضوع نادى القرن وأرى أن الزمالك الأحق، وأنا كنت صاحب فكرة الاحتفال يوم 9-7، أتحدث فى الكرة فقط، ولا أتلفظ بشكل خارج مطلقا".

وواصل عبدالملك، "هناك حملة ضدى يقودها شخص معين يقوم بالسخرية وعمل فيديوهات ضدي، قمت برفع قضية ضده، وسوف أستخدم حقى القانونى للدفاع عن نفسي، وليس لدى مشكلة مع جماهير الأهلي، لكن البعض يفسر دفاعى عن الزمالك بشكل خاطئ، ويريدون أن أصمت، لكن عندما أخرج للحديث والانتقاد يتم الهجوم عليه، أنا أتكلم بصفة دائمة كزملكاوى فقط".