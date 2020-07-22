شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى يساندون عمرو جمال بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم النادى الأهلى وبعض أفراد الجهاز الطبى على الاطمئنان على عمرو جمال، مهاجم المارد الأحمر المعار لطلائع الجيش، بعد ثبوت إصابته بكورونا لمساندته فى المحنة الصعبة، مؤكدين له ضرورة التماسك حتى يعبر تلك الأزمة بسلام، وغادر عمرو جمال عسكر فريقه ببرج العرب بالإسكندرية منذ قليل، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا عقب ظهور نتيجة مسحة كورونا الخامسة التى أجراها الطلائع صباح الاثنين الماضى قبل وديتى المصرى البورسعيدى والزمالك والتى أكدت وجود حالة إيجابية واحدة فى صفوف الطلائع ليتم استبعاد اللاعب على الفور، ومن المقرر أن يخضع الغزال للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج الذى وضعته اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان.

وأعلن عمرو جمال إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على إنستجرام قائلا، "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضى وكل الرضى، إيجابى كورونا نسألكم الدعاء"، وانهالت عبارات الدعم والمساندة على الغزال متمنين له سرعة الشفاء من الوباء اللعين .

Advertisements

ويخضع فريق طلائع الجيش لمسحة كورونا جديدة فى الحادية عشرة صباح اليوم للاطمئنان على صحة اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى فى معسكر برج العرب بعد ثبوت إصابة عمرو جمال مهاجم الفريق بفيروس كورونا ووجود حالات مخالطة له

وتعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فى المباراة الودية التى جمعتهما على ستاد برج العرب بالاسكندرية أمس ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل بعد تجميد دام أربعة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم الطلائع بهدف مبكر عن طريق ناصر منسى فى الدقيقة الثالثة وتعادل للمصرى الناشئ محمد الجمل فى الدقيقة السابعة والثلاثين، قبل أن يضيف الطلائع الهدف الثانى فى الدقيقة الرابعة والأربعين عن طريق ناصر منسى ايضاً، وفى الدقيقة 90 سجل بهاء مجدى هدف التعادل للمصرى البورسعيدى من ركلة حرة فى الوقت الضائع.

وبدأ طلائع الجيش ودية المصرى البورسعيدى بتشكيل مكون من :"محمد شعبان وخالد سطوحى ومحمود عاطف وأحمد كابوريا وأبو المجد بوشا ومحمد شحاته ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن وأحمد داوودا وناصر منسى وكريم ممدوح"، فيما بدأ طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى ودية الطلائع بتشكيل مكون من محمد شحاته (31)، عمر كمال (7)، أحمد يوسف (37)، خالد مصطفى (33)، محمد عبد السلام (38). عمرو موسى (8)، ايزى ايميكا (20). حسن على (21)، عبد الناصر دى ماريا (22)، محمد جابر (11) الناشئ عمر الجرايحى (40).