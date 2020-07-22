شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص أجايى طبياً قبل مران اليوم فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى لاختبار طبى قبل مران اليوم من قبل الجهاز الطبى بقيادة الدكتور خالد محمود للتأكد من جاهزية اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعدما غاب عنها أمس حيث اكتفى بخوض تدريبات فى صالة "الجيمانزيوم" على هامش مران الفريق وعقد خالد محمود جلسة مع أجايي للاطمئنان على حالته، والتأكد من جاهزيته وعدم وجود أي شكوى طبية، ومن المقرر ن يخضع الفحص الطبي مساء اليوم مصير اللاعب من المران الجماعي خاصة في ظل رغبة الجهاز بعدم الدفع بأي لاعب في المران إلا إذا كان سليم مائة بالمائة ولا يعاني من أى آلام.

فيما استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على تعديل النظام السابق الخاص بقائمة مباريات بطولة الدوري العام، حيث اعتمد فايلر طوال الفترة الماضية على قائمة لا تزيد عن 22 لاعباً لرغبته في التركيز مع عدد معين، وعدم الانشغال بعدد كبير من اللاعبين على الرغم من خروجهم من الحسابات في هذه المباريات، وعلم ”الخليج 365” أن تداعيات فيروس كورونا المستجد أجبرت الجهاز الفنى للأهلى على تعديل سياسته فيما يخص عدد القائمة في المباريات المختلفة، حيث سيتم اصطحاب قرابة الـ25 لاعباً خاصة وأن بروتوكول كورونا الطبى قبل المباريات، يجبر الجهاز الفنى على استبعاد أي لاعب تظهر عليه أعراض كورونا أو فى حالة أن اثبتت المسحة التي أجراها قبل المباراة معاناته من الفيروس، وبالتالى يرغب الجهاز الفنى فى أن يكون البديل متوفراً ولا يمثل الأمر أزمة فنية قبل انطلاق أى مباراة متبقية للفريق فى بطولة الدورى العام.

وأجرى لاعبو الأهلى مسحة كورونا 4 مرات حتى الآن منذ العودة للتدريبات، فيما يحاول الجهاز الفنى تطبيق مبدأ التباعد بين اللاعبين فى التدريبات وتعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين وتعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.