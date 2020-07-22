رياضة | بيراميدز يسعى لخطف نجمي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يسعى لخطف نجمي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة إلى أن بيراميدز يهتم بالتعاقد مع أحمد الشيخ ورمضان صبحي ثنائي الأهلي، فيما زعمت أن عماد نبيل دونجا اقترب من الرحيل إلى الزمالك.

وأكد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، أن رمضان صبحي من ضمن خيارات الفريق، لكن لم يتم التواصل معه أو التفاوض.

فيما أوضح أن بيراميدز لم يتحدث مع أحمد الشيخ، أو أي لاعب مصري، مؤكدا أن كل صفقات النادي من الخارج.

وعن دونجا قال، "لم يكن هناك أي تفاوض رسمي من الزمالك لضم اللاعب، كان مجرد حديث شفهي".

وفي سياق آخر، أوضح أنه من المفترض أن يواجه فريق بيراميدز منافسه الزمالك غدا، ثم المصري يوم 29.

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وتابع، "نحن والزمالك نقيم في نفس الفندق وأجرينا مسحة امس وإن شاء الله ستظهر اليوم، إذا ظهرت النتيجة سلبية سنخوض المباراة".

وواصل، "عندما تحدث الاتحاد المصري في معاملة الكونفدرالية مثل دوري الأبطال قرر ذلك من منطلق مصلحة النادي".

واردف، "من وجهة نظري الشخصية أن مواجهة فريق حوريا في المغرب من مباراة واحدة سيكون أفضل لي على أن نواجههم في شهر 9 في غينيا".

واختتم، " يجب أن تكون المباراة على ملعب محايد، في حال تأهلنا للمباراة النهائية".

جدير بالذكر أن بيراميدز سوف يواجه حورويا الغيني، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.