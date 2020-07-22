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رياضة | رباعي برشلونة في خطر بسبب كورونا

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رباعي في خطر بسبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكدت تقارير صحفية إسبانية على اختراق رباعي برشلونة قواعد حكومة كاتالونيا بشأن التوصيات الصحية بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة الماركا الإسبانية فإن هناك 4 لاعبين من برشلونة وهم ليونيل ولويس سواريز ومارك أندريه تير شتيجن وجيرارد بيكيه قاموا بخرق قواعد حكومة كاتالونيا.

واشارت الصحيفة إلى أنه تمت مشاهدة الرباعي المذكور سابقاً في مطار إل برات، ولم يستمعوا لتوصية الحكومة في كاتالونيا، التي تطلب من الناس في المدينة الكاتالونية عدم السفر وعدم مغادرة المدينة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسافر الرباعي في عطلة خارج مدينة برشلونة مستغلين فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق بعد نهاية الموسم.

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