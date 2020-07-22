رياضة | عقد رعاية من أديداس لنادي ليدز يونايتد بعد التأهل للبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عقد رعاية من أديداس لنادي ليدز يونايتد بعد التأهل للبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع فريق ليدز يونايتد عقد رعاية قياسي مع شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية التي ستمد الفريق بالتجهيزات الرياضية اللازمة على مدار خمسة أعوام.

وجاء عقد الرعاية الجديد بعد أيام قليلة من صعود ليدز للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 16 عاما قبل أن يكلل جهوده بالفوز بلقب دوري البطولة الإنجليزية.

وقال أندريا رادريتزاني مالك ليدز إن النادي يحتاج إلى "استثمارات إضافية" إذا أراد المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف في بيان نقلته شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الثلاثاء: "نتطلع إلى عودتنا للدوري الممتاز في الموسم المقبل، والتعاون مع أديداس الذي يعتبر أحد أشهر الأسماء في عالم الرياضة، ما يمثل بداية جديدة للنادي".