رياضة | حازم إمام يقترب من الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حازم إمام يقترب من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى سعي أحد أندية الدوري السعودي، للتعاقد مع حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت التقارير أن حازم إمام تلقى عرضا سعوديا مغريا، عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، والذي أبلغه برغبه نادي كبير في الدوري السعودي لضمه بظاية من الموسم الجديد.

وينتظر اللاعب حسم مصيره مع القلعة البيضاء سواء بتجديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية الموسم الجاري، أو الرحيل عن النادي.

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وكشفت التقارير عن وجود خلاف بين إمام مسؤولي نادي الزمالك، بشأن تجديد عقده، حيث يتمسك اللاعب بالحصول على 8 مليون جنيه مصري مقابل تجديد عقده، فيما عرض النادي 5 مليون جنيه.

وأبلغت إدارة نادي الزمالك حازم إمام بالانتظار حتى شهر أكتوبر المقبل، لتجديد تعاقده، والحصول على مقدم العقد، وهو ما رفضه اللاعب.

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الزمالك يتمسك ببقاء حازم إمام رفقة الفريق، مطالبا أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، بسرعة تجديد عقد اللاعب، باعتباره أحد أهم العناصر الرئيسية في تشكيلة الأبيض.