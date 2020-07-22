رياضة | عرض أخير من الأهلي لشراء رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض أخير من الأهلي لشراء رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت إدارة النادي الأهلي، جهودها لشراء رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي، والمُعار لصفوف القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي الأهلي قرر رفع عرضه إلى 4 ملايين جنيه إسترليني، مقابل ضم رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد، وهو المحاولة الأخير بالنسبة لمسئولي الشياطين الحمر، وهي المحاولة الأخير بالنسبة لمسئولي الشياطين الحمر.

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وكان النادي الإنجليزي قد رفض عرضا سابقا من القلعة الحمراء والمقدر بـ 3 ملايين جنيه إسترليني، متمسكا ببيع رمضان صبحي مقابل الحصول على 7 ملايين جنيه إسترليني.

ويطالب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للكرة بالنادي الأهلي، بسرعة شراء رمضان صبحي بشكل نهائي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

يذكر أن صبحي قد انتقل إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة فى يناير قبل الماضى لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، قبل أن يقرر مسؤولي القلعة الحمراء تجديد عقد إعارتة لمدة موسماً إضافيا في صيف 2019، مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.