الامارات | كشف 18 حالة كورونا في فريق مصري بعد انتهاء معسكر الإعداد

شكرا لقرائتكم خبر عن كشف 18 حالة كورونا في فريق مصري بعد انتهاء معسكر الإعداد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور محمد سلطان، أن المتابعات الدورية كشفت لفرق الدوري بعد العودة للتدريبات كشفت عن 18 حالة إيجابية بفيروس كورونا في فريق الإنتاج الحربي، بعد انتهاء معسكر الفريق بمدينة شرم الشيخ.

وكان وزير الرياضة قد أعلن عن بطولة الدوري وتم الاتفاق على يوم 6 أغسطس المقبل لعودة المباريات من جديد بعد توقف دام أكثر من 5 شهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح محمد سلطان، في تصريحات صحافية، أن الحالات الـ18 التي ظهرت في فريق الإنتاج الحربي، ستخضع لعزل منزلي لمدة 14 يوما، على أن يخضعوا لمسحة جديدة بعد 10 أيام، بعد العلاج المعتمد لفيروس كورونا.

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كما توجه سلطان لاعبي فريقي المصري وطلائع الجيش بعزل أنفسهم خلال معسكر فريقيهما المقام حاليا بأحد فنادق برج العرب وأن يباشرا التدريبات بشكل طبيعي .

وأكد رئيس اللجنة الطبية أن هناك 6 أندية بالدوري لم تظهر فيها أي إصابات بفيروس كورونا في الأيام الماضية، لأنها تطبق الإجراءات الإحترازية بمنتهى الصرامة

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