الامارات | إصابة لاعب الأهلي المصري بفيروس "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب الأهلي المصري بفيروس "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الأهلي المصري المعار إلى فريق طلائع الجيش عمرو جمال، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الأندية المصرية للعودة إلى بطولة الدوري في أغسطس المقبل وسط اعتراض عدد من الأندية في البداية قبل الانخراط في التدريبات اليومية والمعسكرات.

وكان النجم المصري عمرو جمال ضمن صفوف فريق الأهلي الموسم الماضي ولكن تمت إعارته هذا الموسم إلى صفوف فريق طلائع الجيش بعد رحلة احترافية، في مشواره الكروي بفريق بيدفيست، بجنوب إفريقيا وفريق هلسنكي الفنلندي، كما يملك اللاعب 19 مباراة دولية مع المنتخب المصري.

ونشر عمرو جمال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" جاء فيه: "الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضي وكل الرضى، إيجابي كورونا، نسألكم الدعاء".

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