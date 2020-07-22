الامارات | بالفيديو.. محمد صلاح يتفاعل مع تريزيغيه لأول مرة منذ انتقاله للدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد صلاح يتفاعل مع تريزيغيه لأول مرة منذ انتقاله للدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل لاعب ليفربول النجم المصري محمد صلاح، مع الهدف الرائع الذي أحرزه زميله بالمنتخب المصري محمود تريزيغيه، لاعب أستون فيلا والذي أحرزه في مرمى الأرسنال في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي وهي المرة الأولى التي يظهر فيها محمد صلاح تفاعله مع تريزيغيه في إحدى مبارياته منذ أن انتقل إلى الدوري الإنجليزي قادماً من الدوري التركي.

وكان محمود ”تريزيغيه" قد أحرز هدف الفوز لأستون فيلا في مرمى فريق أرسنال وهي المباراة الهامة، حيث سجل الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 27، ليمنح فريقه فوزاً ثمينا أنعش به حظوظه في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحرص محمد صلاح على دعم صديقه في الوقت الذي انتشرت فيه أخبار عن احتمالية عودة تريزيغيه إلى الدوري التركي، حيث نشر صلاح عبر خاصية "ستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة احتفال زميله في المنتخب المصري بعد هزه لشباك أرسنال، وأرفق الصورة بقلبين كبيرين تعبيراً عن التعاطف مع مواطنه.

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وبهذا الفوز، رفع أستون فيلا رصيده إلى 34 نقطة، وتقدم للمركز الـ17 (آخر مراكز البقاء)، بفارق الأهداف أمام واتفورد الذي تراجع للمرتبة الـ18 بعد خسارته العريضة أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة.

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