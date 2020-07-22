شكرا لقرائتكم فايلر يلجأ إلى تعديل النظام السابق لقائمة مباريات الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على تعديل النظام السابق الخاص بقائمة مباريات بطولة الدوري العام، حيث اعتمد فايلر طوال الفترة الماضية على قائمة لا تزيد عن 22 لاعباً لرغبته في التركيز مع عدد معين، وعدم الانشغال بعدد كبير من اللاعبين على الرغم من خروجهم من الحسابات في هذه المباريات ، وعلم "الخليج 365" أن تداعيات فيروس كورونا المستجد أجبرت الجهاز الفني للأهلي على تعديل سياسته فيما يخص عدد القائمة في المباريات المختلفة، حيث سيتم اصطحاب قرابة الـ25 لاعباً خاصة وأن بروتوكول كورونا الطبي قبل المباريات، يجبر الجهاز الفني على استبعاد أي لاعب تظهر عليه أعراض كورونا أو في حالة أن اثبتت المسحة التي أجراها قبل المباراة معاناته من الفيروس، وبالتالي يرغب الجهاز الفني في أن يكون البديل متوفراً ولا يمثل الأمر أزمة فنية قبل انطلاق أي مباراة متبقية للفريق في بطولة الدوري العام.

وأجرى لاعبو الأهلي مسحة كورونا 4 مرات حتى الأن منذ العودة للتدريبات، فيما يحاول الجهاز الفني تطبيق مبدأ التباعد بين اللاعبين في التدريبات وتعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين وتعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.