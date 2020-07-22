شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: نتوقع تأجيل الدورى بعد إلغاء معسكرات الأندية ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى تأجيل عودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل بعد ظهور حالات كورونا كثيرة بين أندية الدورى، وقال هاشم فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الوضع أصبح صعب للغاية، كل الأندية التى تقيم معسكرا فى برج العرب قررت إلغاؤه عقب مباريات الأمس فضلاً عن تأكد وجود 18 حالة بفريق الإنتاج الحربى.

وأضاف طارق هاشم: "رئيس اللجنة الطبية الدكتور محمد سلطان قال إن اللاعب الذى يعانى من أعراض يتم عزله ولا يشارك فى المران بينما المصاب بكورونا بدون أعراض يشارك عادى، وهذا أمر صعب للغاية ويزيد فرص العدوى بين اللاعبين، كيف سنواجه الفرق وداخلها هذا الكم الكبير من الاصابات وبالتالى نتنتقل الإصابات لعائلاتنا جميعاً".

Advertisements

وتابع عضو مجلس المصرى "أتوقع تأجيل بطولة الدوري بعد الحالات الكثيرة التى ظهرت بالأمس، وسمعنا عن إصابة مختار مختار المدير الفنى للإنتاج بكورونا ونتمنى له الشفاء"، وأكمل "مجلس المصرى سوف يعقد اجتماع طارئ فى الثامنة مساء اليوم لبحث موقف الفريق من بطولة الدوري بعد المستجدات الأخيرة" وأضاف: "عامل المهمات التى ثبتت إصابته بكورونا كان مُخالطا لعدد كبير من اللاعبين والجهاز الفنى ما أصابهم بحالة من الرعب"، وقال طارق هاشم :"طلبنا توسيع عدد الجماهير في استاد المصرى الجديد الى 20 ألفا بدلا من 12 حتي يستطيع استضافة المباريات الدولية".

كانت نتيجة المسحة الطبية الخامسة أظهرت إصابة أحد مسئولى المهمات بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري بفيروس كورونا المستجد التى أجراها الفريق ببداية معسكره المغلق أول أمس بمدينة برج العرب، لتكون تلك الحالة هى الإصابة الأولى داخل النادي المصري منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد ، وقد قررت إدارة المصري عزل المخالطين لمسئول المهمات بغرفته داخل المعسكر لمدة خمسة عشر يومًا داخل منازلهم ، وذلك حتى يتم تحديد مدى إصابتهم من عدمه.

وتعادل المصرى مع طلائع الجيش وديا بهدفين لمثليهما فى اولى مباريات الفريق ببرج العرب قبل أن يؤكد طارق العشرى المدير الفنى للفريق الساحلى أن هناك حالة من الرعب داخل معسكر الفريق نظرا لأن المصاب خالط جميع اللاعبين وهو ما جعل البعض ينتابه الشك والخوف خوفا من العدوى .