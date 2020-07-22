شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. أهلى "البدرى" يُسقط زمالك "المعلم" فى قمة أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 22 يوليو 2012 استضاف الزمالك، غريمه التقليدى النادى الأهلى فى القمة الأفريقية السادسة ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت على استاد الكلية الحربية، وانتهت المباراة بفوز الأهلى بقيادة حسام البدرى على الزمالك بقيادة حسن شحاتة بهدف دون رد سجله محمد أبو تريكة فى الدقيقة 77 من الشوط الثانى إثر تمريرة عبد الله السعيد، وأدار المباراة الحكم الكينيى سيلفيتر كيروا.

بدأ حسام البدرى المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامى، أحمد فتحى، شريف عبدالفضيل، محمد نجيب، سيد معوض، حسام عاشور، حسام غالى "كابتن الفريق"، محمد بركات، محمد أبوتريكة، وليد سليمان، عماد متعب.

وفى الدقيقة "53" نزل عبدالله السعيد بديلا لحسام غالى، ومحمد ناجى جدو بديلا لمحمد بركات فى الدقيقة "65"، ثم محمود حسن تريزيجية بديلا لمحمد أبو تريكة فى الدقيقة 89.

بينما بدأ الزمالك بتشكيل مكون من: عبدالواحد السيد "كابتن الفريق"، أحمد سمير أبوالعمايم، محمود فتح الله، حمادة طلبة، محمد عبدالشافى، فيليكس ميندوموا، إبراهيم صلاح، نور السيد، أحمد حسن كامل، محمد إبراهيم أبواليزيد، عبدالله سيسه.

وفى الشوط الثانى دفع حسن شحاتة بكل من أحمد جعفر بدلا من أحمد حسن فى الدقيقة "64"، ثم إسلام عوض بدلا من عبدالله سيسه فى الدقيقة "71"، حازم محمد إمام بدلا من محمد إبراهيم فى الدقيقة "76".

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وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1"

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.