شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أحمد فكرى الصغير يخطف كأس مصر من أنياب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل أحمد فكرى الصغير، نجم الإسماعيلى الأسبق، هدفاً شهيراً فى الأهلى بنهائى كأس مصر موسم 1997 ليتوج الدراويش أبطالاً من قلب القاهرة بهدف لن ينساه أبناء المدينة الساحلية.
أحمد فكرى الصغير لعب لصفوف الإسماعيلي بدايةً من عام 1995 ولمدة 4 مواسم، قبل التنقل فى عدة أندية أخرى، أبرزها القناة والمقاولون وإنبى وبتروجت وحتى الاعتزال فى موسم 2010.
وتمتع فكرى الصغير رشاقة وسرعة كبيرة ومرونة تمنحه تسجيل عدد وافر من الأهداف، ليبقى فى أذهان عشاق الكرة المصرية كأحد رواد منطقة الجزاء بالكرة المصرية.
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