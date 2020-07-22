أسوان يكشف موعد عودة أوكرى ويحدد موقف عبد الظاهر من استئناف الموسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن أوميد أوكري لاعب الفريق والذي كان قد تعرض للإصابة بالقطع في الرباط الصليبي مع استئناف الموسم الجارى فى 6 أغسطس، سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء فترة التأهيل على الأكثر بعد خوض فترة التأهيل، التي يتقدم فيها اللاعب بشكل ملحوظ، وأضاف عبد الغفار أن أحمد عبد الظاهر المصاب بالصليبى أيضا لن يلحق بالموسم الجارى، مشيرا إلى أنه يخضع للعلاج خارج النادى.
جاءت موافقة الجهاز الفنى لأسوان نظرا لأن الأزرق سيلعب ثلاث مباريات على ملعب بتروسبورت فى الدور الثانى للدورى للممتاز أمام إنبى ووادى دجلة والزمالك، حتى يعتاد لاعبو الفريق على الملعب.
ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.
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