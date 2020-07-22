شكرا لقرائتكم الجهاز الطبي لأسوان يؤكد جاهزية أوميد أوكري بعد إصابة الرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أن أوميد أوكري لاعب الفريق والذي كان قد تعرض للإصابة بالقطع في الرباط الصليبي مع استئناف الموسم الجاري في 6 أغسطس، سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء فترة التأهيل على الأكثر بعد خوض فترة التأهيل، التي يتقدم فيها اللاعب بشكل ملحوظ، وأضاف عبد الغفار أن أحمد عبد الظاهر المصاب بالصبيبي أيضا لن يلحق بالموسم الجاري، مشيرا إلى أنه يخضع للعلاج خارج النادي.

على جانب آخر، وافق الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى، على نقل المباراة الودية الثالثة لأبناء الجنوب فى مشوار الإعداد لاستئناف بطولة الدوري العام، والمقرر لها يوم 23/7/2020، لتكون على ملعب بتروسبورت بدلا من ملعب إتحاد الشرطة الرياضى .

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جاءت موافقة الجهاز الفنى لأسوان نظرا لأن الأزرق سيلعب ثلاث مباريات على ملعب بتروسبورت فى الدور الثانى للدورى للممتاز أمام إنبى ووادى دجلة والزمالك، حتى يعتاد لاعبو الفريق على الملعب.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.