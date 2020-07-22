الأزمة تتفاقم.. 18 لاعب من الانتاج الحربي مصابون بكورونا.. ومدير الكرة يعلن إصابة مختار مختار .. ومرتضى منصور يحذر من عودة الدوري المصري

أصيب المدير الفني لنادي الانتاج الحربي، مختار مختار، بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن مختار مختار قد أصيب بعدوى فيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن ظهور 18 حالة إيجابية مصابة بالفيروس في نادي الإنتاج الحربي.

وأكد خالد المهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي إصابة مختار مختار بفيروس كورونا.

وقال المهدي، في تصريحات لبرنامج البريمو على قناة ten مع الإعلامي محمد فاروق، إن المسحات التي ظهرت اليوم أثبتت إصابة مختار مختار بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم التواصل معاه وهو بحالة جيدة وستتم إعادة المسحة خلال ساعات للتأكد من النتيجة.

وكان محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، قد أعلن عن وجود 18 حالة إيجابية مصابة بكورونا في صفوف فريق الإنتاج الحربي.

Advertisements

وقال سلطان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس"، إن "الـ18 حالة من ضمنهم لاعبين بالفريق الأول، بجانب أعضاء من الجهاز الفني”.

وأكد أنه "لا يمكن الإعلان عن أسماء أي شخص، مؤكدًا إنه تم اتخاذ الإجراءات الإحترازية وتم عزلهم”.

وتابع سلطان: “تم عزل كل المصابين في منازلهم لمدة 10 أيام، وبعدها سيتم إخضاعهم لمسحة جديدة”.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد صرح بأن "من يطالب بعودة منافسات الدورى المصري الممتاز، يُعرّض حياة اللاعبين للخطر".

وأضاف "منصور" خلال تصريحات ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن من يريد عودة الدوري وسط هذا الكم الكبير من الإصابات، وتفشي الفيروس التاجي بشكل كبير، يساعد في وفاة اللاعبين.

وطالب رئيس نادي الزمالك الراغبين في عودة الدوري بكتابة إقرار رسمي بتحمل المسئول نتيجة قراره وتعريض حياة اللاعبين للخطر.