وفقاً للقانون.. وليد أزارو لن يلعب مرة أخرى في الدوري السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي انتهاء علاقته باللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي.

وقال خالد الناصر، أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مساء أمس الثلاثاء، إن علاقة أزارو مع نادي الاتفاق انتهت بانتهاء فترة إعارته، وذلك بعدما بالغ في مطالبه المادية من أجل تجديد الإعارة.

وأضاف الناصر أن المفاوضات كانت تسير بشكل جيد بين الاتفاق والأهلي، موضحاً أن الأزمة التي واجهها الاتفاق هي "مبالغة اللاعب في طلباته المادية، وهو ما رفضه مسئولو النادي السعودي".

وتابع: "اللاعب طالب ببعض المميزات التي تفوق ما يحصل عليه باقي لاعبي الاتفاق، وبالتالي فقد قررنا إنهاء العلاقة معه وعودته إلى ناديه الأصلي الأهلي المصري“.

وأشار الناصر إلى أنه وفقاً لقانون اتحاد الكرة السعودي، فإن أزارو "لن يستطيع اللعب مرة أخرى في الدوري السعودي مع أي ناد آخر".

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وأضاف أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي أن ناديه لم يتفاوض مع أي لاعب بالدوري المصري حاليًا، رافضًا الزج باسم ناديه في بعض الصفقات.

وانتقل أزارو إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي في يناير الماضي عقب الأزمة التي نشبت بينه وبين رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، والتي عليها رفض المدرب السويسري بقاء اللاعب وتمسك بضرورة رحيله.

وانضم أزارو معاراً من الأهلي إلى الاتفاق في يناير الماضي لمدة 6 أشهر، وسجل معه 3 أهداف في 7 مباريات.

وانتهت إعارة أزارو للاتفاق في نهاية الشهر الماضي، دون أن تصل الأطراف إلى اتفاق للتمديد.