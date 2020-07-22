شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سموحة يواجه حرس الحدود ودياً فى استاد المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق سموحة نظيرة حرس الحدود اليوم على ملعب المكس ضمن الاستعدادات الفريقين لاستئناف مبارايات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم والمقرر له 6 أغسطيس المقبل ، وأعلن حماده صدقى المدير الفني لسموحة أن الأشعة أثبتت إصابة لاعب الفريق إسلام جمال بالرباط الصليبى، وهى عبارة عن قطع كلى فى الرباط الصليبى الخلفى، وسيتم عرض اللاعب على الطبيب الأربعاء المقبل لتحديد موعد مناسب لإجراء العملية وتحديد كل ما يتعلق باللاعب ، وكان إسلام جمال قد أصيب خلال اللقاء الودى الذى أقيم مؤخراً أمام الزمالك وانتهى بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف وأصيب اللاعب فى إحدى الكرات المشتركة العنيفة. واعترف حمادة صدقى بوجود قصور فنى كبير فى أداء لاعبى الفريق السكندري، خلال المباراة الودية التى جمعت سموحة والزمالك أمس الأحد بمعسكر الفريق الأبيض ببرج العرب، فى إطار استعدادات سموحة لعودة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل، واستعداد الزمالك لدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف ، وأوضح صدقى اتفقت مع محمد فرج عامر رئيس سموحة أن فترة الإعداد والمباريات الودية هي فترة اختبار لجميع اللاعبين للوقوف على المستوى الفني والبدني لغياب اللاعبين لأكثر من ثلاثة شهور بسبب جائحة كورونا ، وأنه سيقوم بعلاج الأخطاء خلال مباراة حرس الحدود المقبلة مشيرًا أنه كان ينوى إشراك عدد من اللاعبين لفترات أطول خلال لقاء الزمالك ولكن سوء الأداء هو السبب وراء تغيير الفريق بالكامل.

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