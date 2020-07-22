رياضة | بيراميدز يخطط لضم صفقة كبرى مفاجئة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يخطط لضم صفقة كبرى مفاجئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطمح نادي بيراميدز في التعاقد مع اللاعب المغربي مراد باتنا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب نادي بيراميدز في تدعيم هجوم الفريق، وقد رشح أحد وكلاء اللاعبين المهاجم المغربي، لضمه خلال الموسم الجديد لتعزيز صفوف الفريق.

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ويقوم مسؤولين بيراميدز في الوقت الحالي دراسة فكرة ضم اللاعب، خصوصاً بعد فسخ باتنا عقده مع نادي الجزيرة الإماراتي، وأصبح حر.

ويملك صاحب ال30 عاماً خبرات ممتازه في مشواره الكروي، وذلك بعد تنقل لعدة اندية منها بين حسنية أغادير والفتح الرباطي المغربيين بجانب الوحدة والجزيرة الإماراتيين.

ويخطط مسؤولو بيراميدز لخطف اللاعب خلال الفترة القصيرة القادمة، وللاستغناء عن خدمات اللاعب الأوغندي عبده لومالا جناح أيمن الفريق والتعاقد مع بديل مميز.