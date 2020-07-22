شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يُدون الفصل الثامن في رواية «مصريون زاروا شباك أرسنال»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بهدف صاروخي في شباك أرسنال، حسم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه ثلاث نقاط ثمينة لمصلحة أستون فيلا، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر الدوري الانجليزي الممتاز، قد تكون حاسمة وفارقة في بقاء فريقه ضمن أندية «البرييمرليج».

تريزيجيه سجل هدفاً على طريقة الكبار، ورفع غلة أهدافه بالدوري الانجليزي هذا الموسم للرقم 6، وقام بتدوين فصلاً يحمل الرقم 8 في رواية نجوم الكرة المصرية الذين زاروا مرمى الفريق المُلقب بـ«المدفعجية».

الحكاية الأولى والثانية بطلها أحمد حسام ميدو، والذي تمكن من تسجيل أور هدف بنكهة مصرية في مرمى ارسنال، بقميص فريقه توتنهام في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي موسم 2006-2007، وكرر السيناريو في موسم 2008-2009 بالدوري الانجليزي بقميص ويجان، وفي المباراتين خسر فريقي ميدو.

ويكتب محمد صلاح 5 فصول متتالية في حكاية هز أبناء النيل شباك أرسنال، فيتمكن من تسجيل أول هدف له في مشواره بالدوري الانجليزي بقميص أرسنال في سداسية البلوز بشباك المدفعجعية موسم 2013-2014، قبل أن يعود ويدك شباك الاّرسنال بأربعة أهداف بقميص ليفربول بواقع هدف ماراثوني في موسمه الأول مع الريدز بالدوي الانجليزي، واّخر بمنافسات الموسم الماضي من منافسات المسابقة الانجليزية، وهدفين جديدن خلال الدور الأول للبرييمرييريج في الموسم الجاري.

ويسطع نجم محمود ترزيجيه أمسية الثلاثاء في سماء الكرة الانجليزية بتسجيل ثامن أهداف المصريين في شباك ارسنال عبر التاريخ، واحراز هدف انتصار وزنه ذهب قد يكون له عامل السحر في بقاء استون فيلا ضمن أندية الدوري الانجليزي.

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