ميلان يحقق فوزا ثمينا على ساسولو في الدوري الإيطالي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
اقتنص نادي ميلان، فوزا صعبا على حساب نظيره ساسولو، بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.
وافتتح زلاتان إبراهيموفيتش أهداف المباراة في الدقيقة 19، ثم عادل أصحاب الأرض الكفة في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، بواسطة فرانشيسكو كابوتو، قبل أن يعود النجم السويدي إلى هز شباك ساسولو من جديد في الدقيقة الثانية من الوقت البديل عن الضائع من الشوط الأول، وبعدها بدقائق، تحصل مهدي بورابيا على بطاقة حمراء.
وارتفع رصيد ميلان إلى النقطة 59 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة 48 في المركز الثامن.
وفي مباراة أخرى، رفع أتلانتا رصيده من الأهداف في دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلى 95 هدفا، الأكثر في موسم واحد منذ أكثر من 60 عاما، بعد فوزه 1-صفر على ضيفه بولونيا.
ونحج البديل لويس مورييل، الذي شارك مع بداية الشوط الثاني، في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 ليمدد سلسلة أتلانتا من عدم الخسارة في الدوري إلى 15 مباراة ويرفع رصيد فريقه إلى 74 نقطة قبل ثلاث مباريات على النهاية.
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