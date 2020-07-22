مرتضى منصور: من يطالب بعودة الدوري يعرض حياة اللاعبين للخطر

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن من يطالب بعودة منافسات الدورى المصري الممتاز، يُعرّض حياة اللاعبين للخطر.
وأضاف "منصور" خلال تصريحات ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن من يريد عودة الدوري وسط هذا الكم الكبير من الإصابات، وتفشي الفيروس التاجي بشكل كبير، يساعد في وفاة اللاعبين.
وطالب رئيس نادي الزمالك الراغبين في عودة الدوري بكتابة إقرار رسمي بتحمل المسئول نتيجة قراره وتعريض حياة اللاعبين للخطر.
جديرا بالذكر ان محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة اعلن ظهور 18 حالة إصابة بكورونا داخل معسكر فريق الإنتاج الحربي .
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