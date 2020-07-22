شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يوم تفصل محمد محمود من نهاية بروتوكول علاج الصليبى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الطبى بالأهلى انخراط محمد محمود لاعب الفريق فى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية قبل شهر من الأن، وهو موعد انتهاء البروتوكول الطبي الخاص بعلاجه خاصة بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبي للمرة الثانية منذ قرابة الـ8 أشهر، وينص البروتوكول العالمي الجديد الخاص بالعلاج بعد اجراء جراحة الرباط الصليبى، أن يستمر علاج اللاعب لمدة لا تقل عن 9 أشهر لتفادي تكرار الإصابة بعد عودة اللاعب للتدريبات والمباريات، ووضع توماس بينكيل، مُخطط الأحمال البدنية فى الأهلى، برنامجاً تأهيلياً خاصاً لمحمد محمود، ويخضع اللاعب لجلسات فى "الجيم" على فترات من أجل المساعدة فى زيادة لياقته البدنية، بعدما سبق وشارك بشكل تدريجى فى تدريبات الفريق الجماعية.

ويتابع الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر حالة محمد محمود بشكل مُستمر لتجهيزه بشكل جيد للارتباطات المقبلة، خاصة وأنه من العناصر الجيدة وصاحب قدرات فنية عالية، إلا أنه عانى من سوء حظ بعدما تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى مرتين خلال فترة قصيرة.