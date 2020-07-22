شكرا لقرائتكم خبر عن الطاولة يجرى مسحة للكشف عن كورنا للاعبى المنتخب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم الأربعاء لاعبى منتخب تنس الطاولة إلى مسحة طبية للكشف عن كورونا بمقر الاتحاد للاطمئنان على سلامتهم قبل بدء النشاط ، وإستئناف التدريبات ، على أن يتم عمل المسحة تحت إشراف اللجنة الطبية بالاتحاد برئاسة الدكتورة زينب السرساوى ، وأرسل اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، خطابات إلى الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية، تتضمن الإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها عند انطلاق نشاط اللعبة، والذى قرر الاتحاد له شهر سبتمبر المقبل لإكمال الدورات المجمعة للنشاط المحلى عن الموسم الجارى، بينما شهر أكتوبر موعدا لانطلاق الموسم الجديد ، وجاء فى الخطاب المرسل إلى الأندية الإجراءات التى حددتها اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، وكذلك وزارة الشباب والرياضة، وكذلك وفقا لما حدده الاتحاد الدولى لاستئناف نشاط اللعبة .

وأعلن الاتحاد الدولى لتنس الطاولة عن شروط حصول الدول على حق استضافة البطولات الدولية العالمية الفترة المقبلة، و التى من بينها تغطية الحدث عن طريق وسائل الاعلام، و الاهتمام بالبطولات، وكذلك بعض الأمور التنظيمية الخاصة بإقامة البطولات، وذلك خلال اجتماع الفيديو كونفرانس الذى حضره مسئولى الاتحادات المحلية بحضور رئيس الاتحاد الدولى وعلاء مشرف نائب اول رئيس الاتحاد و رئيس الاتحاد الأفريقى ،و لجان الاتحاد الدولى .

وأكد الاتحاد الدولى لتنس الطاولة أن مصر من أكثر الدول التى تنطبق عليها شروط استضافة البطولات، لذلك سيكون لها الأولوية لاستضافة البطولات العالمية الفترة المقبلة، خاصة وأنها سبق واستضافت بطولة عالمية فترة الثلاثينات، وذلك بحسب تصريحات معتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى للعبة.