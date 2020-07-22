شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد ينتظمن فى معسكر مغلق بالمركز الأوليمبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم اليوم الأربعاء ، منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2002 فى معسكر مغلق بالمركز الأوليمبى بالمعادى استعدادا لكأس العالم بكرواتيا الذى تم تأجيله إلى أجل غير مسمى ، وخضع أول أمس اللاعبات والجهاز الفنى للمسحة للاطمئنان على سلامتهم من فيروس كورونا كإجراء احترازى لحماية اللاعبات وأسرة اللعبة ، وإستقر مسئولو اتحاد كرة اليد على حصول منتخب الناشئات مواليد 2002 على راحة من المعسكر المغلق المقرر فى عيد الأضحى لمدة يومين 30و 31 يوليو، على أن تعود اللاعبات لاستكمال المعسكر فى الفترة من 1 وحتى 9 أغسطس المقبل، استعدادا لكأس العالم بكرواتيا والذى تم تأجيله لأجل غير مسمى ، ويبدأ منتخب الناشئات المعسكر بعد غدا الأربعاء حتى يوم 29 بالرغم من الإعلان مسبقا عن انطلاقه يوم 23 من نفس الشهر الجارى على أن يستمر حتى يوم 29 قبل راحة اليومين لعيد الأضحى .

وكانت اللجنة الطبية بالأولمبية قد عقدت اجتماعًا مع اللجان الطبية بالاتحادات ورؤساء الاتحادات بحضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، لمناقشة كل الإجراءات الطبية والاحترازية والخطط الطبية استعدادًا لعودة النشاط الرياضى طبقا للأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أعلن أنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.