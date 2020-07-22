شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتحدث عن "هوجة" الإصابات قبل عودة بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن أبرز الاصابات التي تعرض لها لاعبو الفريق بعد العودة إلى التدريبات عقب فترة التوقف الطويلة التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك قبل عودة الدوري في السادس من أغسطس المقبل بعد توقف دام لـ 147 يوماً على التوالي ، وقال رئيس الجهاز الطبي لأسوان في تصريحات خاصة، كانت هناك بعد الاصابات المتوقعة بعد فترة التوقف وتم التعامل معها، إلا أن تلك الاصابات لم تتخطى الثلاثة أو الأربعة أيام من التأهيل ثم العودة للمشاركة مع الفريق، فقط تعرض حسن يوسف للشد العضلي، وتعرض الحسيني سمير لكدمة في الأمامية، وعبد المجيد تعرض لشد في العضلة الخلفية، وتم التعامل مع جميع الحالات ليعودوا من جديد إلى الانتظام في التدريبات دون استغراق فترة طويلة.

وفي وقت سابف، كشف الدكتور محمد عبد الغفار، عن تعافى لاعبى الفريق اللذين تأكد إصابتهما من قبل بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن نتائج المسحة الرابعة أثبتت تحول الحالتين من إيجابى إلى سلبي، ليستعيد أسوان أحد اللاعبين فيما يتدرب الآخر بشكل منفرد حتى انتهاء مدة الـ 14 يوماً ليعود إلى التدريبات الجماعية كإجراء احتياطي.

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وأضاف رئيس الجهاز الطبى لأسوان، فى تصريحات خاصة، أن اللاعب الأول كان قد تعرض للإصابة بعد نتائج المسحة الأولى، ولذلك انضم للتدريبات بعد التأكد من تعافيه بشكل تام، أصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات، أما اللاعب الثانى فينتظر فقط نهاية الفترة الاحترازية بعد تأكد تعافيه من الفيروس.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.