شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شواهد تؤكد أحقية إسلام جابر فى منحه الفرصة للبقاء فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر جناح الزمالك الطائر وصاتع ألعابه إسلام جابر، الفائز الأكبر والمكسب الأهم من تجربة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى الفوز على فريق سموحة بخمسة أهداف لهدف، فى المباراة التي جمعتهما وديًا، على الملعب الفرعي ببرج العرب، ضمن استعداداتهما لعودة الدوري الممتاز.

وعلى الأرجح نجح جابر بامتياز في الاختبار الأهم، على أن يكون ضمن اختيارات الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للاعتماد عليه في المباريات القادمة محليا أو قاريا من خلال مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ورغم أن إسلام جابر، شارك في مركز الجناح الأيمن وهو أساسا جناح أيسر، إلا أنه أجاد بشكل كبير في المباراة، مما سيمنح الفرنسي اختيارات عديدة للاعتماد عليه في أكثر من مركز.

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وانضم إسلام جابر إلى الزمالك من فريق مصر المقاصة مطلع الموسم الجاري، غير أنه شارك على استحياء في المباريات سواء المحلية أو الأفريقية، ويحاول أن يضمن صانع ألعاب الزمالك، استمراره ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد، رغم المشاركات القليلة له مع الفريق هذا الموسم حيث شارك مع الفريق الأبيض في 7 مباريات بمعدل 257 دقيقة وصنع هدفا وحيدا، إلا إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق يرى إن اللاعب سيكون من العناصر المتميزة مع الأبيض.

ويرغب المدرب الفرنسي في منح إسلام جابر فرص المشاركة في مباريات الفريق الأبيض المحلية بصورة منتظمة فى التشكيل الأساسى للفريق عقب عودة النشاط الرياضى الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.