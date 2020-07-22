شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يحتفل بعيد ميلاد ابنته زينة بعد أيام من تعافيها من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الإعلامى خالد الغندور، ابنته زينة، التى تحتفل بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم وبعد أيام من شفائها التام من فيروس كورونا الجديد "كوفيد – 19"، حيث نشر صورة لها عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "كل سنة وانتى طيبة يا زينة".



زينة خالد الغندور

وكان الإعلامى خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق، أعلن فى وقت سابق شفاء زوجته من فيروس كورونا بعد إصابتها وابنته خلال الأيام الماضية بالفيروس.

وقال الغندور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"الحمد لله رب العالمين.. زوجتى وبنتى زينة سلبية المسحة.. وبشكر كل الناس اللى دعولى من كل قلبى وأتمنى الشفاء لكل مريض والحمد والشكر لله رب العالمين".





يذكر أن خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، أعلن مؤخرا أنه بصدد الإعلان قريبا على اتخاذ قرار مهم، قائلا عبر حسابه على فيسبوك، "قريبا جدا سأتخذ قرارا مهما"، فى إشارة غامضة.