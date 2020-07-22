شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلاح يعود للقاهرة اليوم بعد انتهاء معسكر الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح أن المنتخب الوطني للعبة سيعود للقاهرة اليوم،الأربعاء، من معسكر الغردقة بعد إنتهاء المعسكر أمس وسط إجراءات إحترازية وتدريبات قوية أنعكست إيجابياً على اللاعبين بعد توقف النشاط لأكثر من 3 أشهر ، وشهد المعسكر أجواء من المرح و الضحك واللعب و الجد وسط التدريبات لإستعادة نفسية اللاعبين قبل الدخول فى تدريبات السلاح تمهيدا لعودة النشاط أغسطس المقبل ، وكشف رئيس اتحاد السلاح عن سلبية مسحات فيروس كورونا لجميع اللاعبين واللاعبات والجهاز الفنى المتواجدين حاليا فى معسكر الغردقة ، إستعددادا لعودة النشاط مجددا، حيث غادر المنتخب إلى معسكر الغردقة بأتوبيس سعة 50 فردا كإجراء احترازى لتطبيق التباعد الاجتماعى لوقاية اللاعبين من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى، مسبقا، دليل الإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية للاتحاد المصرى للسلاح الخاص تطبيقها على الموظفين، الإداريين، اللاعبين، المدربين، الحكام وكل من له علاقة بمنظومة اللعبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى حين عودة التدريبات والمسابقات ، ومن أبرز تعليمات الدليل الوقائى، الالتزام بتطهير وتعقيم الملاعب بصفة دورية وارتداء الكمامات مع عدم تواجد أى أشخاص غير مصرح بهم فى أى مسابقة وإجراء عمليات الإحماء فى أماكن مفتوحة وفحص دورى للاعبين والأجهزة الفنية قبل دخول الملاعب ، ويعد نشاط السلاح من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر شرح خطة عودة النشاط تدريجيا .