شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشامى يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة على منصب نائب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة حالياً، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سابقاً، عن نيته في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المرتقبة على منصب نائب الرئيس، وقال الشامي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج " ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: سأخوض الانتخابات على منصب نائب الرئيس.. أرى أن هناك تغيير قوي في الجمعية العمومية، ولن أخوض الانتخابات كعضو أو رئيس في أي وقت قادم، وحتى الآن سأخوض الانتخابات مستقلا.

أضاف: لا قيمة لأي مرشح دون وجود لوائح، وأدعو اللجنة الخماسية أن تحافظ على ما قدمته في الفترة الماضية وتحاول الحفاظ على تلك المكتسبات، ورغبة الاتحاد في إدارة الملفات بنفسه دون تدخل وراء رفضه لوجود رابطة الأندية.

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وواصل: تحدثت الأسبوع الماضي مع المهندس هاني أبو ريدة وليس لدي خلاف شخصي معه هو أخ كبير، وأعتقد أنه يهتم أكثر بانتخابات اتحاد الكرة أكثر من انتخابات الكاف، وستكون معركة حاسمة بين هاني أبو ريدة وأحمد شوبير في انتخابات الجبلاية، وأثق في شعبيتي بين أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

في سياق آخر، صح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، بتقليل عدد الوديات بين فرق الدوري خلال الفترة الحالية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو نشر العدوى ، حيث قال فى تصريحات تليفزيونية "يجب تقليل الوديات قدر الإمكان وكذلك تقليل الحاضرين في المباريات تفاديا لازدياد الحالات المصابة".

وتابع أن اتحاد الكرة أوضح للفرق ضمن الإجراءات الاحترازية حجز دور واحد في الفندق الذي يستضيف معسكر الفريق وتقليل عدد من يتعامل معهم الفريق قدر الإمكان ، مضيفا أن الأعداد انخفضت بشكل عام في مصر مؤخرًا بسبب الالتزام لكن التهاون سيؤدي للكثير من الأضرار.