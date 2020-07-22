شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: كوبر ظلم كوكا.. ونشعر بالقلق على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، أن شرف كبير أن ينضم أي لاعب لمنتخب مصر، وقرار استبعاد لاعبي بيراميدز كان بالإجماع بين الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدرى.

وقال طارق خلال تصريحات تليفزيونية "أن موقف عمرو وردة الذي حدث في أمم افريقيا الماضية، اذا حدث في وجودنا كان لن يعود للمعسكر مرة أخرى، لأن الأهم بالنسبة لنا التزام اللاعبين من الناحية الاخلاقية.

وتابع أنه لم استطيع أن يتحدث عن مستقبل عمرو وردة مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، ولكن في حالة التزامه داخل الملعب وخارجه سيكون متواجد معنا لانه يمتلك مميزات فنية.

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وأضاف أنه مقتنع تماما بأحمد حسن كوكا مهاجم لمنتخب مصر، وتعرض للظلم مع كوبر المدير الفني الأسبق للفراعنة بسبب طريقة لعبه الدفاعية.

وأتم أن كوكا يمتلك مميزات كبيرة داخل منطقة الجزاء سواء من خلال استغلاله للعرضيات أو انهاء الهجمة بكشل جيد على مرمى الخصم.

أكد طارق مصطفى، المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني للمنتخب يشعر بالقلق على الدوري بعد ظهور إصابات كورونا في فرق الدوري.