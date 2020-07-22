شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات رمضان صبحى وأحمد الشيخ وانتقال دونجا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن فريقه لم يدخل في مفاوضات لضم رمضان صبحي أو أحمد الشيخ لاعبا الأهلي خلال الفترة الحالية ، وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية :" رمضان صبحي مطلب لجميع الفرق نظرا لمستواه المميز الذي يقدمه مع النادي الأهلي أو المنتخب، وتابع أن أحمد الشيخ لم ندخل معه في مفاوضات لضمه للفريق في الموسم المقبل كما تردد نهائيا، وأتم أن الزمالك فاوض بيراميدز بشكل ودي لضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق لكنها لم ترتقي للمفاوضات الرسمية.

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من ناحية أخرى، اعترف هانى سعيد المدير الرياضى بنادى بيراميدز، بالمفاوضات الجارية مع الجزائرى كريم العريبى مهاجم فريق النجم الساحلى، من أجل تدعيم خط الهجوم فى الموسم الكروى الجديد، إلا أن المفاوضات مازالت شفهية بين إدارات الناديين ولم تصل لمرحلة الرسمية حتى الأن، فى الوقت الذى نفى فيه مسئولو الأهلى الدخول فى مفاوضات مع كريم، وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن اللاعب خارج حسابات الفريق تماماً بسبب رؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، الذى يرفض فكرة التعاقد مع لاعبى عربى، وتتجه النية لضم لاعب أجنبى فى أحد المراكز التى طلب فايلر تدعيمها وأهمها الجناح (يميناً وشمالاً) والمهاجم.

كريم العريبى صاحب الـ 26 عامًا، حيث إنه من مواليد 24 يونيو 1994، يُجيد اللعب بالقدم اليمنى فى مركز المهاجم، ويصل طول اللاعب لـ 191 سم، ووزنه 81 كم، وهو هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بـ 10 أهداف، متفوقًا على جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي صاحب الـ 7 أهداف.

ويعد العريبى أول لاعب يتمكن من كسر حاجز العشرة أهداف منذ نسخة 2008 التى أنهاها مهاجم أنيمبا النيجيرى ستيفان وارجو متصدرا ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا.