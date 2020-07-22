شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات رمضان صبحى وأحمد الشيخ وانتقال دونجا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن فريقه لم يدخل في مفاوضات لضم رمضان صبحي أو أحمد الشيخ لاعبا الأهلي خلال الفترة الحالية ، وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية :" رمضان صبحي مطلب لجميع الفرق نظرا لمستواه المميز الذي يقدمه مع النادي الأهلي أو المنتخب، وتابع أن أحمد الشيخ لم ندخل معه في مفاوضات لضمه للفريق في الموسم المقبل كما تردد نهائيا، وأتم أن الزمالك فاوض بيراميدز بشكل ودي لضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق لكنها لم ترتقي للمفاوضات الرسمية.
كريم العريبى صاحب الـ 26 عامًا، حيث إنه من مواليد 24 يونيو 1994، يُجيد اللعب بالقدم اليمنى فى مركز المهاجم، ويصل طول اللاعب لـ 191 سم، ووزنه 81 كم، وهو هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بـ 10 أهداف، متفوقًا على جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي صاحب الـ 7 أهداف.
ويعد العريبى أول لاعب يتمكن من كسر حاجز العشرة أهداف منذ نسخة 2008 التى أنهاها مهاجم أنيمبا النيجيرى ستيفان وارجو متصدرا ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات رمضان صبحى وأحمد الشيخ وانتقال دونجا للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.