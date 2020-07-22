رياضة | الاتفاق السعودي يتعاقد مع مهاجم الترجي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 05:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاتفاق السعودي يتعاقد مع مهاجم الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم توصله لاتفاق مع مهاجم نادي الترجي حسن السليس /20 عاما/ وذلك لدعم خط هجوم الفريق الأول.

وذكر النادي أن اللاعب وقع على عقد حتى عام 2025، وجرت مراسم التوقيع اليوم الثلاثاء بمقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

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وتدرج السليس في فئات النادي الترجي، واختير لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم 2019 حيث تمكن من تسجيل 10 أهداف.

على جانب آخر، رفع المدرب الوطني خالد العطوي من استعدادات فريقه استعدادا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019 / 2020، حيث خاض الفريق مرانه على فترتين صباحية ومسائية.

وتركزت التدريبات الصباحية على تقوية العضلات، فيما اشتملت التدريبات المسائية على التمرير من خلال ست مجموعات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى ثلاث مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على ثلث الملعب.