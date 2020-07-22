رياضة | محمد عبد الجليل: لاعبي الزمالك أكثر مهارة من الأهلي على مدار التاريخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 05:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد عبد الجليل: لاعبي الزمالك أكثر مهارة من الأهلي على مدار التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عبد الجليل نجم الاهلي السابق ان لاعبي الزمالك اكثر مهارة من الاهلي على مدار التاريخ.

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واضاف عبد الجليل في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو خلال استضافته على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان لاعبي الزمالك يمتلكون مهارة اكثر من النادي الاهلي على مدار تاريخ الدوري المصري ودائما يقدمون آداء مميز ويمتعون الجماهير داخل الملعب بالآداء والفوز بالبطولات والألقاب المحلية والإفريقية .

ويذكر أن الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أعلن عن عودة بطولة الدوري المصري فى السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا.