رياضة | ميدو: الإسماعيلي لا يقل أهمية عن الأهلي والزمالك في مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 05:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: الإسماعيلي لا يقل أهمية عن الأهلي والزمالك في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك ومصر المقاصه السابق، ومقدم برنامج"اوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن الإسماعيلي من الأندية الكبار، وأنه لا يقل أهمية عن قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك".

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية خلال برنامجه، " نادي الاسماعيلي باع لاعبين الموسم الماضي بـ170 مليون، وكنت انتظر بعد ذلك أنه يتم تدعيم صفوف الفريق، بتكلفة على الأقل بـ 60 أو 70 مليون، وهذا لم يحدث".

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وتساءل، "كيف تنتظر من فريق أن يظل على نفس المستوى، وأن يحقق نفس الطموحات بإمكانيات أقل".

وواصل، "تواجدت في إحدى مباريات تتويج الاسماعيلي في الاستاد وانا أرتدي قميص الزمالك وأمسك علم الزمالك وأُشجع الدراويش".

واختتم، "عند تدريبي للاسماعيلي كنت دائماً أقول للاعبي فريقي، "الفرقة المُنافسة لينا أياً كانت نازلة الملعب مهزومة نفسياً بنسبة 50-60%"، "اياك أن تنسى انك تلعب في الاسماعيلي".